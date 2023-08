První fotka po operaci. Modelka Natálie Kočendová si nechala o polovinu zmenšit své silikonové pětky

Modelka podstoupila zmenšení ňader. Foto: Michaela Feuereislová, Právo

"Chodí mi zprávy, jestli jsem si prsa ještě zvětšila. Kdybych to udělala, to bych je už tahala za sebou. Byla jsem na zmenšení," prozradila Kočendová, která je už po operaci doma.

"Bolí to hodně. První noc byla hodně náročná. Už se ale moc těším na výsledek," dodala Natálie, která se pro zmenšení rozhodla poté, co výrazně zhubla. "Přijde mi, že když jsem zhubla, už jsou na postavu moc velká a nevypadá to dobře. Půjdou malinko dolů, asi o polovinu," řekla Super.cz před pár dny. ■