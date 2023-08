Denisa Nesvačilová zažila příšernou dovolenou v Jordánsku: I kdyby mi to dal někdo zadarmo, tak znovu ne

Denisa Nesvačilová se rozpovídala o příšerné dovolené u moře Super.cz

„Dovolená byla strašná. Byla jsem v Jordánsku čtrnáct dní a moc to nedoporučuji nikomu. Tam jsou dva takové hotely, které se v Čechách nabízejí a ten lepší, ve kterém jsem já byla, je dost strašný. Myslím, že za ty peníze je lepší jet jinam. Byla jsem na lepších místech a tady to neumí. Asi bych jim dala pár let, ať se to naučí a pak bych tam všechny poslala,“ smála se herečka v rozhovoru pro Super.cz.

Rozhodně tak ví, že do Jordánska se jen tak nevrátí. „I kdyby mi to dal někdo zadarmo, tak ne,“ dodala se smíchem.

Teď, když je herečka zpátky v Praze, má opět plné ruce práce. Dabing, divadlo, a především ještě dokončuje zabydlování, protože se nedávno stěhovala. „Ještě mám v garáži nějaké poličky, které ne a ne přivrtat. Čili mám ještě čtyři tašky knížek, které potřebuji dát pak na ty poličky a s tím jsem zatím neschopná hnout,“ dodala usměvavá Denisa Nesvačilová, se kterou jsme si povídali na jedné klinice poskytující akupunkturu, protože herečka trpí na atopický ekzém, se kterým se rozhodla veřejně zatočit a inspirovat i ostatní lidi, kteří na toto kožní onemocnění trpí. ■