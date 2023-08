Denisa Nesvačilová promluvila o mužích, a o tom, jaké velmi nepříjemné následky na ní zanechal stres

Denisa Nesvačilová se otevřeně rozpovídala o stresu, kterým v nedávné době procházela Super.cz

Oblíbená herečka Denisa Nesvačilová (32) v posledních měsících ukázala, jak silnou osobností je. Kvůli milostnému trojúhelníku zaplnila televizi i noviny a čelila silnému tlaku společnosti. Dnes se tato sympatická zrzka snaží brát všechno s nadhledem.



Nabízí se tak otázka, jestli už je Denisa připravená přijmout potencionální nabídku na kávu? „Asi kdyby ten muž za to hodně stál, tak bych šla. A třeba už jsem taky byla, a to nevíte a já vám to neřeknu. Kdyby za to stál, tak asi jo, ale nijak na to nespěchám,“ řekla smíchem Super.cz.