Když jsem stála na pláži, tekly mi slzy. Kim Kardashian ukázala vysněný luxusní dům v Malibu za miliardu a půl

Kim Kardashian je v novém domě nadšená. Profimedia.cz

Podnikatelka dům koupila v září roku 2022 od finančníka Adama Weisse, který jej čtyři roky předtím získal od Cindy Crawford a jejího muže za téměř polovinu nynější ceny. Sídlo za v přepočtu miliardu a půl má čtyři ložnice a šest koupelen a nechybí v něm jak honosné vnitřní vybavení včetně posilovny, tak venkovní tenisové kurty, lázně nebo altánek s krbem. Samozřejmostí je vlastní příjezdová cesta a soukromá cesta na pláž. Podle Kim bude dům vhodný pro večírky i její čtyři děti, které má s Kanyem Westem. I když je podnikatelka jednou z nejbohatších žen, není pro ni takový dům samozřejmostí.

„Mít dům v Malibu je skutečně snem a myslím, že lidé uvažují ve stylu ′oni mají všechny tyhle věci a je to pro ně normální′, ale není to normální, my to víme,“ řekla Kim svojí sestře Khloé v jednom dílu televizního pořadu pojednávajícího o slavné rodině. „Nebylo to jako ′ach, mám dům v Malibu, žádná velká věc′. Bylo to spíš tak, že jsem stála na pláži, slzy mi tekly po tvářích a říkala jsem si ′do pr*ele, já jsem to fakt dokázala′," dodala Kim, pro kterou byl prý nákup takového panství celoživotním cílem, který ovšem dříve považovala za nerealistický. ■