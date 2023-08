Chtěli jste Jennifer Lopez i bez make-upu? Máte ji mít! Narozeninová JLo vs. cestou do fitka

Dvojí verze Jennifer Lopez Foto: Super.cz/Profimedia.cz

JLo před pár dny oslavila čtyřiapadesátiny, a jak se zdá, party se vydařila na jedničku. Jen dokonce vyskočila na stůl a na chvilku si z něj udělala podium. Na oslavě oslnila v úchvatných stříbrných šatech s holými zády a podobný odstín měly i její legíny, ve kterých měla o víkendu namířeno do posilovny. Fotografové ji zastihli v momentě, kdy kráčela za svou pravidelnou dávkou pohybu do posilovny tentokrát v The Hamptons v New Yorku.

Stejně jako většina celebrit i Jennifer pochopitelně sdílí střípky toho nejlepšího ze svého života či nejrůznějších focení. A samozřejmě ani ona není vždy jako ze žurnálu. Ale kdo by také denně chodil do fitka s make-upem a účesem od profesionálů? Na to nejen že pracovně vytížená JLo nemá časovou kapacitu, ale také ví, že se do posilovny nejde jen předvést, ale skutečně dřít na postavě, aby vypadala tak, jak je od celebrity jejího formátu vyžadováno.

Za jejím vzhledem totiž stojí neuvěřitelná dřina a disciplína. Rovněž její dietní režim je téměř alchymie. Kromě pravidla vypití nejméně sedmi sklenic vody denně jí pouze bio potraviny. Podle jednoho z jejích trenérů Dodda Romera jsou u ní hlavním zdrojem bílkovin vaječné bílky, bílé krůtí maso, libové kousky kuřete, losos a hovězí.

Každý den sní také hrst ořechů kvůli zdravým tukům. Ze zeleniny dává přednost kapustě, brokolici a špenátu. V jejím jídelníčku ale najdete i zdravý zdroj sacharidů, především pak batáty, hnědou rýži, quinou či ovesné vločky. ■