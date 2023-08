Vášnivé polibky nebraly konce. Jeff Goldblum (70) se nemohl nabažit své o 30 let mladší manželky, olympijské gymnastky

Jeff a jeho láska vrkali jako dvě hrdličky. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Jeff Goldblum (70) je charismatický herec, který ani v sedmdesáti letech neztrácí šmrnc. Možná i díky o třicet let mladší manželce, se kterou na veřejnosti i po třinácti letech vztahu vypadá jako zamilovaný puberťák.

Jeff Goldblum se řadí k velmi talentovaným hercům. Do povědomí diváků se asi nejvíc zapsal ve snímcích Jurský park nebo Moucha. Právě tam se objevil po boku Geeny Davis, se kterou byl ženatý od roku 1987 do toku 1990. Ještě předtím byl ve svazku s Patricií Gould, ani z jednoho ale nevzešly děti. A když už si možná herec myslel, že zůstane rozvedeným bezdětným mužem, potkal ve fitku budoucí matku svých dětí, někdejší olympijskou gymnastku Emilii Livingston a vypadalo to, že ho na místě trefil Amorův šíp.

„Byli jsme v tělocvičně Equinox na Sunset Blvd., viděl jsem ji z druhé strany přeplněné místnosti a přistoupil jsem k ní, uchvácen. Pak jsem s ní začal konverzovat,“ řekl před časem magazínu Wired o jejich seznámení, které proběhlo v roce 2011. V roce 2014 se pak vzali a o necelý rok později se narodil první ze dvou synů.

Dnes, třináct let po zásadním okamžiku života páru, se k sobě manželé stále chovají velmi láskyplně. Fotografové je zvěčnili, jak se vášnivě líbají během oběda v západním Hollywoodu, a bylo vidět, že jejich láska rozhodně není hraná. Pokud by pár někdo neznal, mohl by si dokonce myslet, že se v koutě terasy za keříky skrývají dva tajní milenci. Jak je vidět, nebát se a vykročit směrem ke slečně, která se mu líbila, bylo před třinácti lety jedno z nejlepších hercových rozhodnutí. ■