David Koller prozradil trauma z dětství, jeho žena díky bleskům fotoaparátů ukázala, jakou nosí podprsenku

David Koller prozradil trauma z dětství. Super.cz

Nikoli outfitem, ale pro změnu verbálně překvapil i sám muzikant. Prozradil totiž trauma z dětství, kdy se nějaký čas bál chodit do lesa, protože ho i se sestrou obtěžoval muž, jehož znali z vesnice a potkali se s ním právě v lese. "Bylo to na kraji vesnice, tahal mě za ruku, že mi něco ukáže u sebe doma. Naštěstí tam byla právě sestra. Třeba se o nic nejednalo, ale bylo to divné. Hrozně jsem se lekl a oba jsme se pak se sestrou toho člověka, kterého jsme běžně vídali, báli," vyprávěl Super.cz a tím, že se bál chodit i do lesa.

Teď už se samozřejmě chodit do lesa nebojí, ale žádný velký houbař není. "Čas od času cítíte, že by ta násada v lesích stála za hřích, a vyrazíte. Ale kdy jsem byl naposledy na houbách, vám neřeknu. Zkazil mě soused, který loni bohužel zemřel. Nosil mi nasušené houby, které sbíral na přehradě na Orlíku, v třílitrových zavařovačkách. Tak jsem na houby přestal chodit," vysvětloval, proč se typicky českému koníčku nevěnuje, stejně jako nevysedává po hospodách nebo nefandí fotbalovým klubům. Jeho největším hobby zůstává hudba. ■