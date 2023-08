Jediný talent, který má. Dcera Madonny posunula hranice a vyfotila se téměř nahá, od lidí dostala pěkně naloženo

Lourdes Leon se svou matkou Madonnou Profimedia.cz

Madonna (64) už je po nedávné nemoci opět v pořádku, a tak se i její děti mohou opět v klidu věnovat tomu, co mají rády. Lourdes Leon se našla v roli modelky, která toho na sobě moc nenosí. A teď své tělo ukázala znovu.

Lourdes asi není typická krasavice, v modelingu se jí ale přesto daří. K úspěchu jí nejspíš pomohl jak její příbuzenský vztah se slavnou zpěvačkou, tak i to, že se nebojí odhalovat. Dostává nabídky na přehlídky a také s ní chce spolupracovat mnoho firem. Naposledy nafotila kampaň na kabelky, které byly tím jediným, co na sobě během focení měla. Na posledním snímku se navíc během prohlížení hotových fotek odhalila úplně, jediným kouskem na jejím těle byl řetízek, který byl nejspíš součástí miniaturních kalhotek. Přesto, že má Lourdes křivky, za které se rozhodně nemusí stydět, lidé se do jejího odhalování stejně s vervou pustili.

„Využívá jediný talent, který má. Stejně jako její matka,“ zní jeden z komentářů pod článkem v magazínu Daily Mail. „Zdá se, že nemá vůbec žádná prsa. Zřejmě není tak ženská jako máma,“ stěžuje si druhý. „Slavné dítě znovu útočí, Každá modelingová agentura by se jí vysmála, kdyby nevěděli, kdo je její matka,“ odhaduje třetí. A v tomto duchu se nesou další příspěvky, kterých už jsou téměř dva tisíce. Zdá se, že takové komentáře se dotýkají i samotné Lourdes, která si je na svém profilu na sociální síti, kde ji sleduje téměř půl milionu lidí, raději vypnula.

Pokud by si ale lidé mysleli, že je odhalování u Lourdes spojeno i s ne zrovna cudným způsobem života, zřejmě by se hodně mýlili. Nedávno modelka přiznala, že její výchova byla velmi přísná. „Myslím, že bych dostala výprask, pokud bych se nechovala dobře. Dobré vychování bylo pro mou rodinu vždy velmi důležité,“ prozradila magazínu The Face dcera Madonny a herce Carlose Leona. ■