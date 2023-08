Jako začátek vztahu berou Českého lva: Herec a krásná modelka to vzali hopem, už spolu i bydlí

Česká Miss Global a seriálový Sepeši už spolu bydlí. Super.cz

„My jsme si to do té doby neřekli, spíš jsme to tak nějak cítili. Ale neměli jsme tu tendenci do té doby říkat, že spolu chodíme. My jsme o sobě věděli, ale oba jsme zastánci toho, že to přišlo v ten moment, kdy to přijít mělo,“ svěřila se Marie v našem pořadu Superchat.

Superchat s českou Miss Global: Marie Danči promluvila o vztahu se seriálovým Sepešim, a také o šikaně, kterou prožila

Super.cz

„Viděli jsme se v hospůdce, tam jsme se párkrát potkali. Potom mě Vojta kontaktoval, šli jsme na rande, prvních patnáct minut chtěl jít domů, ale pak jsme šli do kina,“ smála se. Nejvíce však herce uhranula tím, že mu dokázala, že umí péct. „On to totiž nečekal, že upeču. Udělala jsem kynuté buchty s povidly,“ dodala se smíchem kráska, která naši zemi bude reprezentovat na celosvětové soutěži krásy Miss Global.

Pár už spolu dokonce bydlí. "Jo, je to rychlé, ale je to velmi přirozené. V životě jsem si ještě nebyla ničím jistější než tím, co se děje teďka,“ doplnila Marie Danči. Celý Superchat s českou Miss Global si můžete pustit na vloženém videu nebo v podcastových aplikacích. ■