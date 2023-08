Odkládání zubaře se Zuzaně Plačkové nevyplatilo: Slovence vypadly její hollywoodské zoubky

Zuzana Plačková se fanouškům svěřila s úsměvným momentem. Foto: Super.cz/Profimedia.cz a archiv Z. Plačkové

„Mám udělaný hollywoodský úsměv, tedy zirkonové korunky, kdy se zub zbrousí na malý a následně se na to nasadí zirkonové korunky. Když vidíte ty hollywoodské hvězdy, které mají takové zuby, tak je to tohle,“ svěřila se Zuzana svým fanouškům krátce poté, co byla nucena navštívit svého doktora, aby jí několik zirkonových korunek nasadil, protože jí vypadly.

„Dobře věděli, proč mi mají předělat zuby. Já jsem říkala, že je čas. No, to ano. Dojdeš po celém dni domů, extrémně hladový, tak si dáš první sousto a co se stane? Takže jedu k doktorovi, aby mi zachránil můj krásný a zářivý úsměv,“ svěřila se Zuzana svým příznivcům s úsměvem během cesty za zubařem.

„Jebly mi zuby, takže jedu k doktorovi, aby mi to nasadil. Dobře věděli, proč mi je předělat, a já furt, že ne a že potom... Tak asi přišel na předělání ten čas. Jebne mi,“ řekla s pobavením svým fanouškům.

Po opravě, která byla chvilkovou záležitostí, ještě sdělila, že pro ni bylo předělání zubů, které podstoupila před osmi lety, skvělé rozhodnutí. Před třemi lety si nechal předělat chrup i její manžel René. „Mám je asi 8 let a určitě bych neměnila. Nic není víc než krásné a zdravé zuby. Zuby jsou prostě základ,“ dodala maminka syna Diona. ■