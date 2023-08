Kevin už je sám doma. Rozvádějící se Costner vystěhoval ženu ze sídla za 3 miliardy do domečku. Padla slova o ponížení

Christine si bude muset zvyknout na nové bydlení. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Kevin Costner chtěl údajně rozvod se svou manželkou, kterým byl prý zpočátku překvapen, řešit v klidu. To se herci rozhodně nepovedlo. Už tři měsíce se veřejně řeší, jak žádost o rozvod proběhla, kolik chce Christine jako výživné na děti, a také to, že se nechtěla vystěhovat z luxusního rodinného sídla. Přesto, že jí to nařizovala předmanželská smlouva, Baumgartner argumentovala tím, že zatím nesehnala dostatečně důstojný nový domov pro sebe a své děti. Soud ale nakonec rozhodl, že se Costnerova žena musí vystěhovat do 31. července. A tak se také stalo.

Fotografům se podařilo vyfotit dodávky a přepravní kontejnery, které odvážely Christininy věci. Jaké ale bylo jejich překvapení, když se auta nevydala na dlouhou cestu, ale zaparkovala ve stejné ulici, kde se nachází i Costnerovo sídlo. Věci se pak nastěhovaly do ve srovnání s obřím domem minidomečku, který herec také vlastní. „Chce ji ponížit. Tady nejde o dům, ale o to udělat jí ze života peklo za to, že se musí rozvádět,“ řekl magazínu Daily Mail člověk z okolí páru. Christine se prý dokonce bála, že ji herec nechá vyvést z domu za pomoci policie.

Soud rozhodl i o tom, že se rozvádějící manželka musela se svým mužem poradit o všech věcech, které si z domu chtěla odvézt a nemohla sama nakládat se žádným majetkem kromě oblečení a svých osobních věcí. Před několika dny padlo rozhodnutí i o tom, kolik bude herec platit manželce na tři děti. Částka byla nakonec stanovena na v přepočtu 2,8 milionu korun. Což byla zhruba polovina toho, co požadovala Christine, ale více než dvojnásobek toho, co navrhoval platit herec. ■