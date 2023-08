Stane se z Miss BumBum nová Ms. Olympia? Brazilka s nejhezčím zadečkem přešla na kulturistiku a je z ní hora svalů

Suzy Cortez by ráda uspěla na soutěži Ms. Olympia. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Známá brazilská modelka a dvojnásobná šampionka soutěže Miss BumBum (z let 2015 a 2019) Suzy Cortez si našla novou zálibu. A vrhla se do ní skutečně po hlavě! Suzy totiž neobdivuje jen hvězdného argentinského fotbalistu Lionela Messiho, ale také Arnolda Schwarzeneggera. A zatímco na toho by jistě svou současnou formou udělala dojem, většinu ostatních mužů prý její svaly spíš odpuzují.