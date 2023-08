Do USA už by se nevrátila: Spousta bezdomovců a strach, vysvětluje česká modelka po návratu z Miami

Tereza Jelínková už by se do Ameriky nevrátila. Super.cz

Osm let žila v zahraničí, zejména ve Spojených státech. Lásku ale našla v Česku, před pěti lety se vdala za přítele Michala a před dvěma a půl lety se jí narodil syn Samuel. Terezu Jelínkovou sice před měsícem pozvali, aby předváděla na Fashion Weeku na Floridě, ale do Ameriky by se prý už nevrátila.