Z nejstaršího syna roste krasavec: Adam (16) Vlastiny Svátkové by mohl dělat modela

Z nejstaršího syna Vlastiny Svátkové roste velký krasavec Super.cz

Kluci vypadali ve Šmoulím světě, kam ty starší dostala pod slibem, že je na brněnském výstavišti, kde je atrakce určená spíš pro menší děti umístěna, čeká i virtuální realita, jako super parta. "Když to není moc často, funguje nám to. A zvlášť když jsou dva týdny od sebe, mají se hrozně rádi," vysvětlila Vlastina, která má kluky ve střídavé péči a přes léto vždy tráví dva týdny u maminky a další dva u svých otců.

Zaujalo nás, že nejstarší Adam maminku přerostl, a roste z něj i velký krasavec. Mohl by uvažovat i o kariéře v modelingu, kterou má za sebou i Vlastina.

"Myslím, že by do toho nešel. Je introvertní, nesmělý, v období, kdy ještě hledá sám sebe. Myslím, že má po mně to, že o sobě pochybuje, a nevidí to nejhezčí, co na něm je. Musím ho hodně chválit, vlastně hodně chválím všechny," míní herečka, která nám v našem videu vyprávěla i o tom, jak tráví sama i se syny léto. ■