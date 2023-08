Na luxusní dovolenou s dětmi u moře nemůže z finančních důvodů ani pomyslet: Iveta Vítová řeší těžký rozvod už rok a půl

Iveta Vítová už rok a půl řeší těžký rozvod. Super.cz

Na to, že by trávila prázdniny s dětmi v nějaké luxusní přímořské destinaci, nemůže už z finančních důvodů ani pomyslet. A ani s tátou Jaroslavem Vítem, s nímž je Iveta Vítová (40) ve zdlouhavém rozvodovém řízení, děti na žádnou dovolenou nejedou. Přesto se moderátorka snaží udělat dceři Anetě a synovi Matějovi léto co nejhezčí a nejpestřejší.

"Jezdíme po výletech, na zámky, na kolo, na procházky, chodíme na koupaliště. Anetka si napsala seznam toho, co by chtěla vidět, tak to snad do konce prázdnin stihneme. Mezi body byla návštěva Šmoulího světa, ale i moře. Takže Matýska hlídala babička a my s Anetkou vyrazily na tři dny do Chorvatska. Letenka stála tři a půl tisíce korun, bydlely jsme v mobilheimu v kempu asi za dvě stě euro," prozradila Iveta právě na brněnské výstavě světa modrých dětských postaviček.

Že by s dětmi jel na dovolenou jejich táta, vyloučila. "Občas s tatínkem bývají, ale spíš na víkend. Je to těžké téma, Anetka na dlouho nechce, takže to bere v potaz a děti jsou víceméně se mnou. Všechno si musí sednout, ale i když už je to rok a půl, zatím si to nesedlo. Hledáme cesty, ale nedaří se je najít. Aby se udělala tlustá čára a každý si žil sám, bohužel nejde. Asi až skončí všechny soudy, bude to jednodušší a opadne i to psychické napětí," uzavřela. ■