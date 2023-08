Drsná šéfka z Případů 1. oddělení nemá v dcerách fanynky: Nesledují mě v televizi, ani ji nemáme, říká Lucie Štěpánková

Lucie Štěpánková nemá doma televizi. Super.cz

"Rada, kterou mi Magdalena Sodomková dala před natáčením, bylo to, abych byla jen svá a přirozená," doplnila maminka dvou dcer, osmileté Berty a jedenáctileté Anežky, které se na svoji matku prý v televizi nedívají. Už proto, že ji doma vůbec nemají. A budou z nich herečky? "Zatím jsou ještě malé, mají otevřený obzor, tak bych to ještě nechala. Nikde je neprotežuji, ať si svoji cestou vyšlapou," míní Lucie, jejíž manžel Radek Žák je také herec.

Maminčinu vzrůstající popularitu už ale dcery registrovat začaly. "Spíš si nad tím povzdechnou, protože se stává, že mě někdo zastaví. Ale jsou shovívavé a většinou jsou to příjemné situace a je to fajn," svěřila se herečka, která kromě policejní šéfky v Případech 1. oddělení hrála spíš pozitivní postavy. "Ale právě ta mi znovu otevřela cestu ke kameře. Byla to krásná role a jsem za ni vděčná. Myslím, že každý herec má rád, když může ukázat škálu svých možností," doplnila Štěpánková, která je stále převážně divadelní herečka stejně jako její muž, který hraje v Pardubicích.

Na to konto jsme probrali i to, jak zvládají péči o děti, když jsou po večerech na představení. "Už jsme se naučili ty naše možnosti zkoordinovat. Holky už také dorůstají, tak nepotřebují úplně stoprocentní dohled. Naučili jsme se v tom nějak fungovat," uzavřela. ■