Hezoun z Devadesátek mohl být právníkem: Kryštof Bartoš o hraní, demonstracích, létě i o tom, proč se přestal stříhat a holit

Kryštof Bartoš Super.cz

Když se měl naučit právnickou mluvu, byl to pro něj už problém. Jak těžké to bylo, můžeme prý posoudit až ve třetím díle, kde se jeho postava objeví. "Vlastně ta role není úplně nepodobná Tomáši Kozákovi v Devadesátkách. Je to mladý kluk, který bojuje za spravedlnost a pravdu. To pro mě není nic nového a také se s tím částečně ztotožňuju," míní.

To nás zaujalo a zajímalo nás, za co tedy mladý herec bojuje. "Nedávno jsem spolu s dalšími kolegy demonstroval za status umělce a řečnil na náměstí před ministerstvem kultury. Pořád je za co bojovat a já rád přiložím ruku k dílu. Demonstrovat jsem byl už mnohokrát, není mi to cizí," prozradil.

Abychom rozhovor odlehčili, dostali jsme se i na téma dovolené. "S Martinou jsme byli týden na Tenerife a týden na Sicílii. A pak jsem byl se svými sourozenci na několik dní v Broumovském klášteře a chodili jsme po okolních skalách," vyprávěl Kryštof, který toho, že v létě netočí, využil i k tomu, že se přestal stříhat a holit.

"Jsem za Robinsona, jen se občas umyju a hodně se opaluju. Ale pak už mě čeká natáčení Zlaté labutě a spousta práce v divadle. Ale minulá sezóna byla tak náročná, že bych to měl raději volnější. A to bych doporučil všem. Není potřeba furt jen pracovat, protože co z toho," uzavřel. ■