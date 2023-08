Zvou si ho na oslavy narozenin i na svatby: Ženich s nevěstou mě pozvali i do trojky, šokoval Jarek Šimek

Jarek Šimek vystupuje na svatbách a narozeninových oslavách. Super.cz

"Dřív jsem se toho tématu bál, protože mi každý říkal, že je to klišé a jako umělec bych neměl dělat ta prvoplánová témata. Ale je to pro mě radost, lidé to chtějí, a hlavně to dělá radost jim," vysvětloval Jarek, který bývá nejen vystupujícím, ale často ho zvou, aby se po svém vystoupení stal hostem všeobecného veselí. Někdy to je ale trochu za hranou.

"Stalo se mi, že mě chtěl jeden svatební pár pozvat i do novomanželského lože. Byl to mladý pár, brali se po šesti letech, a asi si to chtěli ozvláštnit trojkou. To mě tedy překvapilo, myslel jsem, že tohle se stává jen v bláznivých komediích. Samozřejmě jsem odmítnul," vyprávěl Super.cz, a protože součástí baru byl i obchod s erotickými pomůckami, přece jen jsme se k neobvyklým praktikám dostali, když si poprvé vyzkoušel masku psa. ■