Zbyněk z Love Islandu si přivezl z Thajska infekci, která může ohrozit orgány: Ihned to muselo z těla ven, vysvětlil

Zbyněk Vlček si přivezl z tropického Thajska nepříjemné infekční onemocnění

Avšak z Thajska, kde trénoval, si přivezl infekční onemocnění, které může být banální záležitostí, ale také může mít za následek těžký zánět plic, srdce nebo může zapříčinit otravu krve. I proto byl Zbyněk nucen zápas na pražské Štvanici zrušit.

„Byl jsem na soustředění v Thajsku, bohužel jsem si z něj dovezl stafylokoka, což je infekční onemocnění. Po návratu do Česka to muselo jít okamžitě z těla ven. I když jsem chtěl zápasit, tak mi to doktor neumožnil,“ vysvětlil Zbyněk pro Super.cz s tím, že se bude ještě nějakou dobu léčit.

"Chytlo to tam víc lidí. Jak je tam vysoká vlhkost, tak se to šíří rychle. A mně se to stalo zrovna v tak nešťastnou dobu. Zjistil jsem, že se to bude léčit až měsíc,“ vysvětlil.

Je to už nějaký čas, co se Zbyněk Vlček rozešel se Sabinou Karáskovou, kterou poznal v reality show Love Island. Dle jeho slov je zatím dál nezadaný.

„Zatím se žádná neobjevila, jak jsem měl naplánovaný zápas, tak jsem nevnímal okolní svět, natož holky,“ svěřil se s tím, jaká by jeho budoucí partnerka měla být. „Nejsem náročný, aby sportovala, byla hodná a chytrá. To mi stačí,“ dodal ■