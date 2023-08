Vašek Noid Bárta o drsném období: Dřív jsem se pral každý týden, bylo to normální, policajti také proběhli

Vašek Noid Bárta promluvil o drsném období, kdy se pral nejen kvůli ženám. Super.cz

Vašek Noid Bárta (42) se ukázal po nějaké době ve společnosti, konkrétně si nenechal ujít turnaj organizace Oktagon MMA, který si jako fanoušek bojových sportů velmi užil. Zároveň nám přiznal, že ač se on sám tomuto umění věnuje, do klece se jako zápasník zatím nechystá.

„Bojovými sporty se zabývám od malička. Nechystám se na zápas, ale dostal jsem pár hezkých nabídek, ale myslím si, že jsem spíš zpěvák a když už nějaký zápas přijmu, tak to bude něco amatérského v tělocvičně. Jak říkám, když dostanu přes držku, tak chci, aby to vidělo, co nejméně lidí,“ řekl pro Super.cz s úsměvem.

Oblíbený zpěvák také zavzpomínal na své drsnější období. K tomu patřily i barové rvačky, kterým se v minulosti nebránil. Avšak byla jiná doba a Vašek se do žádného většího maléru se zákonem naštěstí nedostal.

„Porval jsem se, nejsem na to úplně pyšný, ale stalo se to poměrně víckrát. Bylo to většinou kvůli nějaké přítelkyni, když jsem ji chránil, nebo třeba nějakého kamaráda. Ale dřív to bylo normální, že jsme se každý týden poprali. Chodili jsme domů ve stavu, ve kterém vlastně teď jsem (smích). Nikdo nikdy nikoho nežaloval, policajti byli jen párkrát a naštěstí to vždy skončilo bez vážných zranění, takže dobrý,“ zavzpomínal otec tří dcer. ■