Odpočatí a stále zamilovanější! Catherine Zeta-Jones se v Portofinu tulila k Michaelu Douglasovi

Michael s Catherine vypadají zamilovanější než kdy dřív... Profimedia.cz

Herečtí manželé se ve společnosti několika přátel skvěle bavili. Uvolněná atmosféra na vás dýchne i z jejich společných momentek, na nichž pár vypadá i po pětadvaceti společných letech stejně zamilovaně jako na začátku.

Catherine na sobě měla splývavé maxišaty ve stylu boho a vlasy stažené do drdolu. Nepodcenila přitom ani doplňky jako sluneční brýle a náušnice sladěné s náhrdelníkem. Také Michael ve slušivé kšiltovce rázem omládl a blížící se osmdesátku by mu nikdo netipoval. Oběma to slušelo snad ještě víc než na červeném koberci. Italské slunce na ně má nejspíš blahodárný vliv.

Oba tak očividně načerpají další síly k práci. Kdo by totiž u Michaela čekal, že se pomalu chystá do hereckého důchodu, byl by na omylu. Letos se například objevil v akční komedii Ant-Man a Wasp: Quantumania. Nejinak je na tom Catherine, která se v posledních letech přeorientovala spíš na seriály. Objevila se nejen ve Wednesday, ale především v Lovcích pokladů: Na hraně historie, kde ztvárňuje hlavní roli. ■