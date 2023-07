Nohatá milionářka po rozchodu se zpěvákem kapely Wham!: Jsem inteligentní a náročná, to není pro každého…

Amanda Cronin Profimedia.cz

Později doplnila, že hledá monogamní vztah. „A až přijde ten pravý, bude mít stejné hodnoty jako já. Jsem poměrně tradiční, milá holka z venkova. Zároveň jsem náročná a chci kolem sebe mít lidi, kteří vědí, co to znamená,“ řekla. Poté připustila, že rozchod byl oboustranným rozhodnutím. „Jsem inteligentní, náročná. To není pro každého.“

Popularitu Amanda získala díky účinkování v reality show Milionářka a já, která pojednávala o jejím přátelství s filmařem, jenž byl svého času bezdomovcem, Martinem Readem. Cronin v ní mimo jiné popisovala svou kolekci šperků v hodnotě deseti milionů liber nebo to, jak se jí jezdí v luxusním Bentley se šoférem.

V roce 2019 se Amanda rozvedla se spoluzakladatelem společnosti First Utility, kterou později koupila firma Shell, podnikatelem Markem Daechem, jehož odhadované jmění činilo 40 milionů liber. Ona sama podniká, má vlastní značku kosmetiky.

S Ridgeleym se Cronin ve společnosti poprvé objevila v červnu 2022, kdy spolu dorazili na Wimbledon. ■