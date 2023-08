Nahá a zmatená se toulala po ulici, pak ji odváděli v poutech. Bývalá dětská hvězda se z ústavu jen tak nevrátí

Amanda Bynes se snaží vyřešit své psychické problémy. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Někdejší dětská hvězda Amanda Bynes (37) po ukončení ambulantní léčby nastoupila na lůžkové oddělení centra duševního zdraví. Do ústavu odešla na vlastní žádost, protože už nechtěla žít sama. Děje se tak poté, co ji několik týdnů po prvním pobytu na psychiatrii odváděli policisté v poutech.

Amanda Bynes se proslavila ve filmech Co mám na tobě ráda nebo Co ta holka chce. Sympatická herečka ale postupem času začala mít problémy s vlastní psychikou i se zákonem a poprvé se na psychiatrii ocitla už v roce 2013. Na dalších devět let se pak stala jejím opatrovníkem matka.

V březnu letošního roku se nahá herečka zmateně toulala po ulicích Los Angeles. Dostala se na psychiatrii, kde si pobyla několik týdnů a pak přišla na řadu ambulantní léčba. V červnu ale bohužel u Amandy došlo k další „epizodě“ a tehdy ji policisté odvedli v poutech na policejní stanici, kde získala profesionální lékařskou pomoc.

Na začátku července herečka podle magazínu TMZ zažádala o pobyt na lůžkovém oddělení v centru duševního zdraví v Orange County. Dle dostupných informací nechtěla dál žít sama a nejspíš si uvědomila, že její stav potřebuje větší pomoc, než jakou mohla získat během ambulantní léčby v Los Angeles. V novém léčebném centru se jí dostává nepřetržité péče a intenzivní terapie.

Herečka žila sama posledních několik měsíců. S posledním přítelem se měla rozejít jen několik dní před svým březnovým zhroucením. ■