Harry Styles na dovolené díky malým plavkám odhalil své vysekané tělo i překvapivé tetování věnované ex Olivii Wilde

Harry Styles se na lodi nebál odhalit téměř vše. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Harry Styles (29) na koncerty většinou nosí bizarní kostýmy a jeho fanoušci šílí. Určitě by ale ocenili, kdyby zpěvák předvedl i to, co na své poslední dovolené. Plavky si shrnul tak, že předvedl celé tělo. A navíc ukázal, co pro něj znamenala jeho ex.