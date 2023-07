Po ošklivé nehodě v Albánii už je doma: Matěj Homola z kapely Wohnout podstoupil hned po příjezdu operaci

Matěj Homola Herminapress

Je to pár dní, co se frontman skupiny Wohnout ozval z albánské nemocnice. Zpěvák měl během svého moto výletu po Evropě nehodu a zlomil si klíční kost. Hned po příletu do Česka šel na operaci, po které poslal fanouškům vzkaz.