Miliardář Chlad o přípravách svatby s krásnou Annou Marií: Luxus na Maledivách už má zaplacený

Svatba Richarda Chlada s dcerou Blaženy ze Slunce, seno... proběhne na Maledivách. Super.cz

Richard nám přiznal, že z jeho strany jsou přípravy hotové. Naopak snoubenka se ještě lehce trápí s vybíráním těch pravých svatebních šatů.

„Přípravy jsou hotové, jediný, kdo trošku zmatkuje, je Anna, protože přeskakuje z jednoho typu svatebních šatů na druhý. Já do toho vůbec nemluvím, ani se do toho nemotám. Mám už všechno objednané a zaplacené. Pouze ještě dovybereme prstýnky,“ svěřil se podnikatel pro Super.cz na turnaji Oktagonu, kde byl právě se svou půvabnou partnerkou.

Chlad se žení podruhé. Žádnou nervozitu ani obavy z blížícího se dne D zatím nepociťuje.

„Jsem v klidu, tam se může pokazit jedině počasí, nebo že by přišla tsunami a spláchla resort. Já si myslím, že už pro to víc udělat nemůžu. Už jenom proto, že jsem se odhodlal podruhé v životě oženit, tak to mám v hlavě srovnané a myslím si, že to nemůže být nějaké překvapující, špatné nebo horší,“ dodal Richard Chlad se slovy, že svatba proběhne 17. listopadu v exotice na Maledivách. ■