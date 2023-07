Barová bitka kvůli Lucii Borhyové: Krásná moderátorka přiznala, že se kvůli ní popral muž

Jedna z nejkrásnějších českých moderátorek promluvila o muži, který se kvůli ní popral. Michaela Feuereislová

„Je to pro mě premiéra, na bojové sporty jsem jen občas koukala v televizi. Takhle jsem na turnaji poprvé, zajímalo mě, co je na tom tak fascinujícího pro tolik lidí, kteří to vnímají a sledují. Je to pro mě zajímavá zkušenost. Když je to ale moc tvrdý zápas, tak je to na mě moc. Pokud je souboj bez krve, tak je to dobrý, ale v momentě, kdy je to naopak, tak bych to mohla stopnout,“ prozradila Lucie pro Super.cz s úsměvem. Zároveň přiznala, že ona sama se bojovým sportům občas věnuje.

„Nevadí mi, když bojují ženy, je jich spousta, které to baví. Já sama si občas zajdu na box. Ne že bych se tomu chtěla věnovat, ale kvůli fyzičce. A je to super, baví mě to,“ svěřila se jedna z nejkrásnějších českých moderátorek, která nám odpověděla i na otázku, zda se kvůli ní někdy popral nějaký muž.

„Ano, popral, ale nebudu říkat, kdo to byl. Bylo to v baru, kde mě naháněl jiný muž a jemu se to nelíbilo. Několikrát mu naznačil, že patřím jemu a on si nedal pokoj. Pořád mi nosil drinky a motal se kolem mě, což ho naštvalo. Tak tam proběhl menší souboj, ale naštěstí bez zranění,“ podotkla Lucie Borhyová. ■