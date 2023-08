Máma čtyř dětí Lejla Abbasová má doma těžký zápas: Kdybychom dali kolem baráku klec, můžeme vybírat peníze

Lejla Abbasová promluvila o výchově čtyř dětí i aktuálním dění v Turecku. Michaela Feuereislová

„Vzala jsem syna své kamarádky, který to žere, tak mi vysvětlil nějaká pravidla a podobně. Já to respektuji, všeobecně ke sportovcům vzhlížím. Vidím v tom tu vůli a píli. A nechat se od někoho dobrovolně seřezat je dost obdivuhodné,“ prozradila moderátorka pro Super.cz s úsměvem.

Aktuálně jsou velmi populární zápasy celebrit. Do žádného takového by ale Lejla nešla, a to ani za tučnou finanční odměnu. „Já si myslím, že to přísluší určitému věku a nemyslím si, že bych ve čtyřiceti a plus letech potřebovala bojovat někde v kleci, i kdyby to mělo být za miliony,“ řekla maminka čtyř dětí, která by se přesto nebránila občasné lekci sebeobrany, a to právě kvůli svým milovaným ratolestem, se kterými je doma občas Itálie.

„Syn David chodí na sebeobranu a baví ho to. Ale jestli někdo potřebuje sebeobranu, tak já, když se doma děti mydlí. U nás je to těžký zápas. Myslím si, že kdybychom dali kolem baráku klec, tak můžeme vybírat peníze (smích). Ale ne, děti jsou malinký a buď se milují, nebo řežou no,“ řekla známá moderátorka s pobavením.

Lejla se vedle výchovy dětí věnuje také charitě. S partnerem Volkanem Kaynakem investovali v posledních měsících svůj čas pomoci v Turecku, které postihlo ničivé zemětřesení a kde má Volkan také rodinu.

„Země se z toho horko těžko vzpamatovává, a to i kvůli politické situaci, která je tam aktuálně neradostná. Výhrou prezidenta Erdogana, který táhne tu zemi mílovými kroky zpátky. Je to smutné pokračování, všichni si mysleli, že zemětřesení alespoň přinese politickou změnu, ale nepřineslo. Jinak je Turecko krásná země, kéž by mělo lepší vedení a neděly by se tam věci, které se tam dějí,“ promluvila Lejla Abbasová o aktuálním dění v Turecku. ■