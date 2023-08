Starosti ze sebe jednoduše smyjte. Pomáhat vám s tím bude samotná příroda

Zastavte se, nadechněte se a užívejte si drobné okamžiky radosti. Sprchování není totiž jen o pokožce, ale také o duši o pokožce, ale i o duši Foto: shutterstock.com

Každý to známe. Jsou dny, kdy si chceme odpočinout. Jindy naopak potřebujeme nakopnout do nového dne a někdy si prostě jen chceme užít volné chvíle. Co mít patent na dobrou náladu? Potenciál z přírody vyzkoušela vybraná skupina přepracovaných lidí. Jak to dopadlo?