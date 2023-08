Plavková královna ukázala vypracované bříško i kulatý zadek! Před chladnými dny v Česku utekla do Řecka

Karolína Mališová zapózovala v bikinách v moři. Foto: Se souhlasem K. Mališové

Modelka Karolína Mališová (26) utekla před nízkými teplotami, které jsou v současné době v Česku. Bývalá třetí nejkrásnější Češka si užívá slunečních paprsků na řeckém ostrově Zakynthos. A v pohodě by si mohla začít říkat plavková královna. Co den, to jiné bikiny.