Příští filmový James Bond? Favorita Idrise Elbu vystřídal úplně jiný Idris!

Damson Idris je novým kandidátem na roli agenta Jamese Bonda. Profimedia.cz

Zatímco Idris Elba se nedávno nechal slyšet, že když se ohledně přeobsazení role nejslavnějšího tajného agenta po Danielu Craigovi začala řešit hlavně rasa, od myšlenky hrát agenta 007 upustil. „Pravdou je, že jsem kvůli tomu dlouho dostával skvělé komplimenty. Říkal jsem si, jak je to šílené. James Bond! Všichni jsme herci a rozumíme, co to znamená. Je to jedna z těch kýžených rolí. Když vás požádají, abyste hráli Jamese Bonda, je jako říct, že člověk dosáhl vrcholu. Je to jedna z věcí, o kterých hlasuje celý svět,“ nechal se zároveň slyšet Elba.

Podle sázkových kanceláří je ovšem nyní Damson Idris druhým největším favoritem na roli Bonda. Prvenství si v tomto směru drží Aaron Taylor-Johnson. Hovoří se ale také o jménech jako Richard Madden, Regé-Jean Page, James Norton, Henry Cavill či Tom Hardy.

A koho byste rádi v roli příštího Jamese Bonda viděli vy? O svůj tip se můžete podělit v komentářích! ■