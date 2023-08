S tímto vymakaným fešákem chodí Karel Voříšek už 20 let. Mluvčí ministerstva šel do plavek

Vladimír Řepka, partner Karla Voříška Foto: Archiv K. Voříška

Moderátor zpráv na Primě Karel Voříšek (59) si užívá letní dovolenou s partnerem, mluvčím Ministerstva spravedlnosti Vladimírem Řepkou. Pár spolu tvoří už téměř dvacet let, letos oslaví velké jubileum.

A že to mezi nimi stále jiskří, dokazuje i to, jak je na svého partnera Voříšek hrdý. Pochlubil se totiž fotografií svého Vládi v plavkách. A rozhodně se je na co dívat. Je jasné, že na své postavě mluvčí ministerstva pracuje a jeho břicho je pověstný "pekáč buchet".

Sám Voříšek na své postavě poslední roky také pořádně zapracoval. Dokonce napsal i knihu o zdravé výživě a své tělo trápí několikrát týdně v posilovně. Jaké jsou výsledky, to nám ale zatím z dovolené neukázal. ■