Ján Ďurovčík ukázal o 25 let mladší ženu a prvního potomka. Pořídil jsem si syna a vnuka zároveň!

Pořídil jsem si syna a vnuka zároveň! Slovenská hvězda ukázala o 25 let mladší ženu a prvního potomka Super.cz

Slovenský režisér a porotce Let's Dance Ján Ďurovčík si před dvěma roky v 50 letech pořídil s o 25 let mladší manželkou Barborou (27) prvního potomka a užívá si to. Jak sám říká, je to mnohem lepší, než kdyby měl syna v mládí.

"Udělal jsem si syna a vnuka zároveň, jak říkají kamarádi. Mám syna, dlouho očekávaného. Velmi jsme chtěli. Vyplynulo to přirozeně. Chtěl jsem dítě, až když mi bude úplně jedno, že mi zavolá Londýn a já budu připraven říct, že nejdu. A budu spokojený a šťastný. Další seźony jsem omezil, dělám půlku toho, co jsem dělal," řekl Super.cz Ďurovčík.

"Zvládám to, jsem na to připravený, máme zázemí. Tady v Praze mám nyní sebou rodinku, malého i manželku. Včera jsme byli na památkách. Je to teď super. Mnohem lepší, než kdybych to zažíval v mládí," usmívá se Ďurovčík, který do Čech přiveze v září svůj veleúspěšný slovenský muzikál Vyznanie.

"Jde o nejúspěšnější slovenský muzikál, je to s hity legendární skupiny Modus. Song Vyznanie je na Slovensku hit století, v Čechách ho zpívá každá velká zpěvačka. Vyvolalo to na Slovensku šílenství, které jsme nečekali. V Praze budeme 2. a 3. září v Divadle Hybernia," dodal. ■