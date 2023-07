Hvězdy na turnaji Oktagonu: Opálená Borhyová zářila, dcera Blaženy ze Slunce, seno s miliardářem i inkognito Krainová

Turnaj organizace Oktagon MMA navštívila spousty celebrit. Podívejte se v galerii. Michaela Feuereislová

Na události doslova zazářila Lucie Borhyová (45), která vyrazila na turnaj v blyštivém topu s černou sukní. V modelu navíc vyniklo moderátorky bronzové opálení, které si přivezla z dovolené ve Španělsku.

„Je tady úžasná atmosféra, tady na Štvanici to pohltí každého, kdo přijde. Je to pro mě premiéra, na bojové sporty jsem jen občas koukala v televizi. Takhle jsem na turnaji poprvé, zajímalo mě, co je na tom tak fascinujícího pro tolik lidí, kteří to vnímají a sledují. Je to pro mě zajímavá zkušenost. Když je to ale moc tvrdý zápas, tak je to na mě moc,“ prozradila Lucie s úsměvem pro Super.cz.

Kousek od moderátorky seděla také modelka Andrea Bezděková (28), která se dobře bavila se svou „kolegyní“ ze Survivoru Žanetou Skružnou, Adamem Raiterem nebo Kateřinou Klinderovou alias Kundosaki.

Na turnaji byla vůbec poprvé Lejla Abassová (43), která okouzlila v zajímavém černém outfitu s koženými prvky. Moderátorka si večer užila po boku syna své kamarádky. Ve společnosti se ukázal skladatel a zpěvák Vašek Noid Bárta (42) nebo podnikatel Richard Chlad se snoubenkou Annou Marií Kánskou, která je dcerou herečky Veroniky Kánské ze série Slunce, seno. V blízkosti klece seděla také modelka Simona Krainová (50) s manželem Karlem Vágnerem. ■