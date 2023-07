Zemřela herečka Jana Šulcová. Hvězdě S tebou mě baví svět bylo 76 let

Jana Šulcová odešla do hereckého nebe. Michaela Feuereislová

„Právě do hvězdného nebe odešla úžasná žena a naše maminka Jana Šulcová,“ napsala. Hvězdě komedie S tebou mě baví svět nebo seriálů My všichni školou povinní bylo 76 let. Herečku v posledních letech sužovaly zdravotní problémy.

Jana Šulcová byla dlouholetá členka hereckého souboru Městských divadel pražských. Před kamerou debutovala jako dvacetiletá v TV pohádce Křesadlo (1968) a svým melancholickým půvabem prozářila i další pohádky Kráska a zvíře (1971) či Princ Chocholouš (1974).

V 70. a 80. letech šla Jana Šulcová z role do role. Nejvíc příležitostí jí nabídla televize, kde se objevila v řadě úspěšných seriálů a filmů, mj. Byl jednou jeden dům (1974) či Kotva u přívozu (1980). V oblíbeném seriálu My všichni školou povinní (1984) ztvárnila maminku malého Jirky Olivy (Milan Šimáček).

Na filmovém plátně ji nejvíc proslavila postava Kateřiny Horákové v diváckém megahitu S tebou mě baví svět (1982), kterou jí režisérka a scenáristka Marie Poledňáková napsala přímo na tělo. Režisérce se navíc velmi líbil interiér hereččina domu, a tak ho nechala celý postavit v ateliéru na Barrandově – dokonce sehnala i stejnou modrou kuchyňskou linku. Před domem Šulcové se točily pouze exteriéry.

Na stříbrném plátně se v posledních letech objevila například jako věčně opilá matka hlavních hrdinů v drsném příběhu Kobry a užovky (2015). Posledním filmem v jejím hereckém rejstříku je mysteriózní thriller Daria (2020). Jana Šulcová byla dvacet let manželkou Oldřicha Víznera, s nímž má dvě dcery, Terezu a Rozálii. Manželství jim ale nevydrželo a Šulcová rozvod dlouho těžce nesla. ■