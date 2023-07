Štamgast ze Slunečné Karel Zima je trojnásobným tátou. Jeho o 19 let mladší žena mu přivedla na svět syna

Karel Zima se stal trojnásobným otcem. Herminapress

„A už je tu s námi. Náš Eliáš. Přeji Ti všechno dobré na Tvojí pouti. Ať Tě moc nezlobíme. A jsi štastný. Ať Ti prší a svítí. A písničku už pro Tebe mám, neboj,“ napsal dojatý tatínek.

S o devatenáct let mladší Lucii Kumbárovou se herec, který hrál například v seriálech Slunečná, Pustina či filmu Non plus ultras, oženil loni v červenci.

Zima má z prvního manželství ještě dceru Agátu a syna Jonáše. Obě dítka jsme mohli vídat v řadě seriálů.

Dcera se ale z veřejného života stáhla, protože studuje už tři roky v Anglii. „Od oboru není daleko. Věnuje se make-upu, takže se možná oklikou vrátí, ale za kameru. Jonáš se po několikaleté pauza k hraní vrátil a natočil dvě hezké role a chtějí po něm další,“ svěřil se herec nedávno Super.cz. ■