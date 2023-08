Osm let po propuštění z vězení je z něj hvězda: Už bych se nepral, svěřil se muž nespravedlivě obviněný z brutálního zabití

Osm let po propuštění z vězení je z Tomáše Tomana obviněného z brutálního zabití hvězda. Super.cz

Sám Tomáš Toman byl hostem slavnostní premiéry série, kde jeho postavu ztvárnil herec Jan Nedbal (32). "Už jsem ji viděl, byla tam odvedena dobrá práce a není tomu co vytknout. S Honzou jsme probírali nějaké věci, jak se má obléknout, tvářit a tak dále. Dobrý výkon," mínil. Zajímalo nás, zda to, že na něj bude opět upřena pozornost médií, neovlivní i jeho soukromý život. "Nemám z toho moc radost, ale je to součást toho, kam jsme šli od začátku toho podcastu. Ale že se to dostane takhle daleko, jsme nečekali," svěřil se.

Než byl případ, kdy při rvačce spadla na jeho soka část konstrukce kovové sochy a bylo prokázáno, že za jeho smrt nemůže, dořešen, strávil Toman ve vězení několik let.

"Když mě pustili, měl jsem docela štěstí, dostal jsem super pracovní nabídku, vypracoval se, profesně se posouval. Bude to osm let, jsem úplně jinde, než jsem byl. Celkově to beru jako druhou šanci. Mám skvělou ženu, dvě krásné dcery. A když se na podívám zpětně, tak bych se určitě nepral," uzavřel. ■