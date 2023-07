Při natáčení seriálu hrozila štábu cirhóza jater. Kvůli Velenovi s Kronerem si produkční pořídil brokovnici

Jozef Kroner a Oldřich Velen, hlavní protagonisté seriálu Slovácko se nesúdí Česká televize

K nejohroženějším ale zřejmě patřil on sám a pak také Jozef Kroner (✝73), který hrál starého Pagáče. Natáčelo se v několika vinařských obcích, třeba v Hluku, Vlčnově, nebo Vacenovicích. Jeden sklep vedle druhého. Jak měl produkční vědět, do kterého zrovna zapadli hlavní protagonisté?

Nakonec to vyřešil tím, že si půjčil brokovnici, kterou jinak vinaři plašili špačky, před začátkem natáčení vyšel na náves a vystřelil do vzduchu. Bylo to slyšet po celé vesnici, a oba herci na ten signál přiběhli na plac.

První a jediná hlavní role

Jozef Kroner měl v té době už za sebou několik hlavních rolí, včetně úlohy truhláře Tona Brtka v oscarovém filmu režisérské dvojice Ján Kadár/Elmar Klos Obchod na korze (1965). Pro Oldřicha Velena byla naopak role Jury Kláska jedinou „hauptkou“ v celém jeho bohatém hereckém životě.

Pro Oldřicha Navrátila (70), který se později proslavil rolí snaživého kulturtrégra Nádeníčka v sérii o básnících, to byl dokonce debut před kamerou. A v závěru poslední epizody se objevil dokonce autor knižní předlohy seriálu Zdeněk Galuška (✝85).

Ze soudniček kniha, z knihy seriál

Galuška od roku 1935 psal do Moravských novin soudničky, které posléze začal přepracovávat do literární podoby. Líčil v nich drobné sousedské spory, konflikty a další příhody, hlavně ale neopakovatelným způsobem pracoval s jazykem, respektive nářečím. Shrnul je do sbírky Slovácko se súdí. Knihu Slovácko se nesúdí, která dala název i televiznímu projektu, vydal o pár let později.

A rozepsanou měl ještě další prózu, Od kolébky po fajku. Tu ale už nestihl dokončit, zemřel v roce 1999. Letos v červenci mimochodem uplynulo 110 let od jeho narození.

Jako scénárista se na seriálu podílel Jaroslav Dietl (✝56). Odmítl však, aby jeho jméno bylo uvedeno v titulcích. Bytostně totiž nesouhlasil s tím, aby byl režisérem Petr Tuček a nechtěl v přehledu tvůrců figurovat vedle něj. Seriál o prázdninách opakuje ČT1, která dává ve čtvrtek a v sobotu dopoledne vždy po dvou dílech. ■