Ivan Vyskočil sprostě nadával europoslanci Jiřímu Pospíšilovi. Je to obyčejný buz*rant, šokoval ve videu

Ivan Vyskočil Herminapress

„Co je tohle za idiota ten Pospíšil. Ten teda opravdu ve mě vzbuzuje homofobii,“ řekl Vyskočil na videu, které koluje sociálními sítěmi. Jeho kolega, který je na videu s ním, ještě více přitvrdil.

„Když se nějaký homosexuál dostane do politiky, tak je mi naprosto jasné, na kterou stranu se přikloní. Víme, co tu vyvádí Pospíšil a Okamura má bráchu, a to je také homosexuál, a také tam řádí a je na týhle straně barikády. Jsem přesvědčen, že lidé, kteří mají nějakou sexuální úchylku, tak automaticky inklinují k liberálům,“ mudroval muž a pletl, jak se říká, hrušky s jabkama, protože se paradoxně navezl i do Okamurova bratra Hayata, jenž je poslancem KDU-ČSL a ve sněmovně mimo jiné hlasoval proti zákonu o manželství pro stejnopohlavní páry.

Na šokující kolegův monolog Vyskočil ihned reagoval, ale nikoliv tak, že by opravil jeho neznalost. Naopak, ještě přilil olej do ohně.

„Já si myslím, že pan Pospíšil není homosexuál, to je obyčejný buzerant. Kdyby byl homosexuál, tak si ho třeba jako některých svých kolegů vážím, že něco uměj, ale tohle je normální buzerant,“ dodal Ivan Vyskočil na videu, které na sociálních sítích vzbudilo rozruch.

Pospíšil, který je také náměstkem pražského primátora za oblast kultury, se v poslední době vyjadřoval ke koncertu ruské operní pěvkyně Anny Netrebko v Obecním domě, ta v minulosti podporovala Vladimira Putina a Pospíšil hledá cestu, jak její koncert zrušit. Dále se vyjadřoval také k Ruskem nabídnuté pomoci Řecku při hašení požárů, což považuje za Putinovu propagandu. Za co přesně ale Vyskočil Pospíšilovi nadává, není z videa patrné. Jiří Pospíšil se do vydání článku k videu Super.cz zatím nevyjádřil. ■