Ondřej Novotný o konci kariéry Karlose Vémoly: Mám pro něj spoustu zápasů, říká šéf Oktagonu

„Já jsem rád, když něco končí, tak něco nového začíná. Bylo to super, šťastná sedmička to v sobotu uzavře. Pro nás už Štvanice malá, když budeme chtít dělat něco pod otevřeným nebem, tak musíme jít na fotbalový stadion,“ prozradil Ondřej Novotný.

Na pražské Štvanici se uskuteční dvě titulové bitvy. Avšak do zápasů nastoupí další hvězdy, které má organizace pod křídly. Jako třeba Ivan Buchinger nebo Karlos Vémola (38), který chce na konci roku ukončit kariéru. Jak slova o odchodu vnímá právě organizace?

„On o tom mluví a řídí si to. Já to zatím nijak nevnímám, protože pro něj mám spousty dalších plánů a zápasů. Mám spoustu důvěry v to, že je to takové dlouhé odcházení, že to bude dlouhá tour posledních zápasů,“ řekl Novotný s tím, že by si přál, aby byl Terminátorův odchod přesně takový, jak si ho vysnil.

„Na mě nezáleží, já jsem rád, že jsem mohl být a jsem toho součástí, protože Karlos je ikona. Chtěl bych, aby pro něj byl ten odchod takový, jaký si zvolí. Byl co možná nejšťastnější a nejvelkolepější. My pro něj máme velké projekty, které to jeho jméno, odkaz a všechno, co představuje, posune na novou úroveň. Moje práce je na tom pracovat, protože to dřív nebo později skončí. Tak si přeji, aby to skončilo tak, jak si vysnil,“ dodal. ■