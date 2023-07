Kvůli nohám po něm vyjela slavná herečka. Teď malíř Vločka z Černých baronů rehabilituje po výměně kolene

Zdeněk Podhůrský působí jako štíhlý, sportovně založený, bez zdravotních problémů. Michaela Feuereislová

Artróza je prevít, postihuje i sportovně založené štíhlouše. Své by o tom aktuálně mohl vyprávět herec, dabér, zpěvák a fotograf Zdeněk Podhůrský (64). Potkali jsme ho, jak se o holích belhá chodbami Rehabilitační nemocnice Beroun, kam tento týden nastoupil.

Před pár dny mu totiž vyměnili kolenní kloub na levé noze. Na endoprotézu měl jít už loni. Jenže vznikla komplikace.

„Už jsem měl nástup vyřízený, za sebou všechna vyšetření. Když mě v českobudějovické nemocnici přijímali, tak mě upozornili na škrábanec na noze. Za mě nic, udělal jsem si to v lese o větev. Operovat odmítli, prý další týden, až se škrábnutí zahojí. Načež jsem se vrátil do Prahy a na terase si o šutr ukopnul palec,“ vypráví se smíchem Super.cz.

„Pravděpodobně mě čeká ještě výměna kloubu pravé kyčle a možná i druhého kolene. Pak budu terminátor a zase běhat jako srnka.“ Štíhlého Podhůrského trápí artróza. „Mám nohy do O. Tam se to opotřebovávalo, což je běžné, nic atypického. Máma měla artrózu, takže jde i o dědičnou záležitost.“

‚Fotbalistické‘ nohy do O, které spousta žen považuje za sexy, komentuje vtipnou historkou. „Paní Steimarová, když mě viděla, říkala: Ty chlape, kdybych byla o deset let mladší, tak tě přefiknu! A to mně tehdy bylo nějakých osmnáct a jí asi šedesát,“ směje se.

Herečka Jiřina Steimarová (†91), pocházející ze slavného hereckého rodu, maminka herce Jiřího Kodeta (†67) a herečky Evelyny Steimarové (78), ho připravovala ke zkouškám na DAMU.

Herci, který z filmových rolí zaujal coby Černý princ v Princezně Jasněnce a létajícím ševci nebo jako vojín Vločka, akademický malíř v Černých baronech, ale hlavně hlasem v dabingu, dalo zabrat nejen koleno. Trápila ho i ramena, kdy si při lyžování utrhl vazy, takže je má operovaná, stejně jako menisky. ■