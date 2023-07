Simona Krainová se zranila při běhání. Má zlomenou nohu, ale sádru odmítá

Simona Krainová má únavovou zlomeninu nohy. Super.cz

Exkluzivně to přiznala Super.cz "Mám ji zlomenou po sedmi letech, bylo mi řečeno, že si mám nohu nechat dát do sádry. Já utekla, mně nikdo nohu do sádry nedá," řekla Super.cz Krainová.

Přiznává, že za to mohou desítky naběhaných kilometrů týdně. "Běhala jsem intenzivně. Já neumím běžet pět kilometrů, to mi nic neříká. Musím běhat mnohem víc," krčí rameny modelka s tím, že už šest týdnů kvůli únavové zlomenině neběhala.

"Koupila jsem si nový stroj na jiný pohyb, abych nohu nezatěžovala. Odpočívat neumím. Jsem už po těch šesti týdnech bez běhání protivná. Teď jsem slíbila svému fyzioterapeutovi, že budu jen plavat," prozrazuje.

V klidu být neumí. "Já mám moc energie na to, abych zůstávala v posteli ležet. Jsem víc unavená, když nic nedělám. Těším se, až budu moct běhat," dodala Krainová. ■