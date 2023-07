Přijďte se podívat na 2. ročník turnaje koňského póla v Chuchle Arena Praha

Znáte pólo jen z filmu Pretty Woman? Teď v Chuchli. A živě! 10.-12. srpna 2023 se koná mezinárodní turnaj póla mezi čtyřmi týmy. 10. a 11. je vstup zcela ZDARMA. Vstupenky na sobotní finálový den 12. 8. si už teď můžete koupit na TicketLIVE. Vezměte celou rodinu a místo do kina zkuste, co jste ještě neviděli.

Pólo je vůbec nejstarším týmovým sportem na světě a vzniklo před více než 2000 lety v Persii. Základní pravidla hry jsou jednoduchá: pomocí tzv. malety – tedy hole –, kterou hráč drží vždy v pravé ruce – dostat míček do branky. Pólo se hraje na třech různých površích: tráva, písek – beach polo – a sníh (ale fakticky je to led) – snow polo. Pólo na písku je pro diváky nesmírně atraktivní. Kontrast bílého písku, koní a barevných hráčských dresů je unikátní. V Praze nebyla dostatečně velká písečná plocha, kde by se beach polo dalo zahrát.

Teď je vše jinak – na dostihovém závodišti v Chuchli vznikl areál na jezdecké sporty na světové úrovni. Proto máte šanci v srpnu vidět pólo na písku i v Praze.

O pólu panují různé předsudky, ale z hlediska nákladů se dá pólo srovnat s libovolným jiným jezdeckým sportem. Bohužel v Česku je zatím malá členská základna. Je to dáno tím, že pólo má u nás jen malou historickou tradici.

Díky turnajům, které se konaly mnoho let na Dostihovém závodišti Pardubice – Taxis Polo – a turnajům na chuchelském závodišti – Prague Polo – se situace postupně mění. Vznikla i v Česku vůbec první škola koňského póla – Taxis Polo Academy. Jejím zakladatelem je Jan Průcha, aktivní hráč póla, který je asi největším propagátorem póla u nás a pořádá i tento turnaj.

Samozřejmě, že platí, že pólo na nejvyšší světové úrovni, je úplně o něčem jiném. Je to vždy taková událost, že si ji nenechala každoročně ujít ani britská královna Alžběta II. Pólo je také populární u světových celebrit. Za všechny jmenujme Elona Muska a Sira Richarda Bransona, milují ho Barbara McQueen (vdova po Steve McQueenovi), Sylvester Stallone, Tommy Lee Jones a mnoho dalších.

A teď máte v srpnu jedinečnou šanci pólo sami zažít i vy. V Chuchle Aréně se koná již druhý roční PRAGUE BEACH POLO MASTERS CUP. Ve čtvrtek 10. srpna a v pátek 11. srpna je vstup zcela zdarma. Avšak ten největší zážitek budete mít v sobotu 12. srpna, kdy se koná finálový den. V průběhu tohoto dne proběhnou dva velké zápasy o třetí a první místo v turnaji.

Na finálový den je možné zakoupit vstupenky na TicketLIVE a stojí 350 Kč. Děti mají vstup zdarma a bude pro ně připraven bohatý doprovodný program. Je to tedy ideální akce pro celé rodiny.

Pokud chcete celé odpoledne strávit v pohodlí a být hýčkání skvělými jídly, argentinskými víny, jihoamerickými rumy a počkat až do večerní after párty s pólo hráči, můžete si zakoupit na TicketLIVE exkluzivní vstupenky do VIP zóny za 2 500 Kč na osobu.

