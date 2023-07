Nejvíc sexy pejskařka Emily Ratajkowski: Ve svůdném topíku a s novým účesem vyrazila do ulic New Yorku

Emily Ratajkowski Profimedia.cz

Před dvěma lety se z ní stala maminka syna Sylvestra Apolla, zpátky do formy se dostala brzy po porodu. Emily je také vášnivou pejskařkou, která v ulicích New Yorku pravidelně venčí své zvířecí miláčky. A i u této aktivity to Emily samozřejmě sekne.

Tentokrát zvolila sexy topík a fotografy zaujala také novou barvou vlasů. Půvabná modelka je po rozvodu s o čtyři roky starším producentem Sebastianem Bearem-McClardem stále oficiálně single, byť už byla spojována s celou řadou mužů. A to i velmi slavných.

Mluvilo se o jejím románku s komiky Petem Davidsonem a Ericem Andrém, umělcem Jackem Greerem, DJem Oraziem Rispem a zpěvákem Harrym Stylesem. A údajně měla mít hodně blízko i k Bradu Pittovi. Na prvním místě má ale samozřejmě hlavně svého syna a psí miláčky. ■