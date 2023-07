Na vlně super malých plavek jede i Nela Slováková. K dalšímu odhalování toho už mnoho nezbylo

Nela Slováková Herminapress

Influencerka měla poslední týdny napilno. Všechen čas věnovala doladění domu v Chorvatsku, který bude i pronajímat. O průběhu prací informovala své fanoušky, ti už se ale určitě těšili i na to, kdy Nela opět předvede své v posilovně zdokonalované tělo. Teď se dočkali a je jasné, že poslední fotografie za čekání stála. „Jak to vypadá, když je člověk sám se sebou spokojený? Takto!“ připsala ke snímku, na kterém zapózovala na lodi v plavkách, které odhalily téměř každý kousíček jejího těla.

Kromě pochvalných komentářů se ale našlo i pár takových, ve kterých se lidé obávají o Nelin vztah s přítelem Lukášem. „Nely, vy jste člověk, kterého sleduji na insta asi nejvíc. Vaši osobnost, osobní úspěchy, rekonstrukci vily, vašeho přítele Lukáše...O to víc si dávám poslední dobou otázku a nemohu si pomoct - sorry, kam vlastně zmizel váš vztah,“ napsala k fotce jedna ze sledujících. „Krásná. Jen v poslední době mi přijde, že vidím smutek v očích,“ přidala se další.

Není to poprvé, kdy se lidé influencerky ptají na její vztah a obávají se, že je mu možná konec. Nedávno Nela odpověděla na podobný komentář, ve kterém jí fanynka vyčetla, že její partner není na žádných fotkách. „Lukáš byl součástí mých story. Do určité doby. Asi jste špatně sledovala nebo nechápete, jak funguje život s hokejistou,“ odepsala jí influencerka. Pánové, kteří by si na sexy Nelu brousili zuby, tak mají stále smůlu. ■