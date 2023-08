Legendární scenárista (✝55) Nemocnice na kraji města měl příliš krátký život. Smrt ho zastihla na tenisovém kurtu

Jaroslav Dietl Foto: ČTK / Vlček Karel

Víte, co mají společného seriály Tři chlapi v chalupě, Píseň pro Rudolfa III., Byli jednou dva písaři, Nemocnice na kraji města nebo Synové a dcery Jakuba skláře? Všechny (spolu s řadou dalších) pocházejí z pera scenáristy Jaroslava Dietla (22. 5. 1929 - 29. 6. 1985) a právem patří k pokladům naší televizní tvorby. Tento mimořádně plodný autor psal také filmové scénáře, například ke komediím Ženu ani květinou neuhodíš (1966), Nejlepší ženská mého života (1968), Tchán (1979) či Křtiny (1981).

Dokonalá znalost prostředí

Dietlova scenáristická specifičnost spočívala ve schopnosti dokonalého přizpůsobení se konkrétnímu médiu, ať už to byla televize nebo film. Jeho vyhraněnost a zároveň laskavost vůči postavám, které vytvořil, byla klíčem k oslovení televizního a filmového publika. Jako první český autor vytvořil specifický žánr tzv. rodinného seriálu, který byl postaven na velkém epickém příběhu na pokračování.

Schéma jeho vyprávění vycházelo z určitého sociálního prostředí (zdravotnictví, zemědělství, průmysl, obchod), které rámovalo chování a vztahy jeho postav. Dietl se narodil v chorvatském Záhřebu, ale to jen proto, že tam jeho rodiče pobývali pracovně. Vyrostl v Brně a v roce 1955 hned po dokončení studia dramaturgie začal pracovat v Čs. televizi.

Již o čtyři roky později se spolupodílel na vzniku historicky prvního českého TV seriálu Rodina Bláhova. Jeho mistrovství, kterým dokázal připoutat diváky k obrazovkám, spočívalo v tom, že psal úplně každý den, a to včetně víkendů a dovolených.

„Psaní bral jako řemeslo, kterého si vážil. Když psal o lékařích, radil se s lékaři, když o sklářích, šel do skláren. A když mu potom do toho, co napsal, začali sahat ideologové, přímo zuřil…“ prozradila později vdova Magdalena Dietlová (78).

Soudruzi do všeho kecali

V době, ve které Dietl tvořil, musel pochopitelně reagovat i na požadavky tehdejšího režimu a psát na společenskou objednávku. Proto vznikly také seriály jako Okres na severu, Muž na radnici, Inženýrská odysea, Plechová kavalérie nebo Žena za pultem. Na volbu převážně normalizačních témat mělo jistě vliv i Dietlovo vyloučení z komunistické strany v roce 1973.

„Myslím, že jeho nejšťastnější období bylo koncem šedesátých let. Psal i – dneska bych řekl – zábavní seriály, například Píseň pro Rudolfa III., který režíroval Jaromír Vašta, a právě to jim u komunistů zlomilo vaz,“ uvedl pro ČT Ivo Mathé, který se jako produkční Čs. televize potkával s Dietlem pracovně. Skvělý seriál očernilo i účinkování Marty Kubišové (80). Slavná píseň Modlitba pro Martu vznikla právě pro tento seriál.

Aby se vlk nažral

Nejoblíbenější seriál z Dietlova pera je bez debat Nemocnice na kraji města. Původně mělo vzniknout pouze třináct dílů, ale díky obrovskému počtu diváků jich bylo dotočeno ještě sedm. Seriál se dostal i za hranice, kde slavil také velké úspěchy.

Konkrétně v Německu byla jeho sledovanost až čtyřicetiprocentní a Nemocnice se zařadila mezi nejpopulárnější pořady tamních televizních stanic, což byl na tehdejší dobu absolutní rekord srovnatelný jenom se špičkovými sportovními přenosy.

V průběhu natáčení měli ale soudruzi připomínky, že seriál je málo angažovaný. A tak se stal primář Sova členem KSČ…Legendárnímu scenáristovi vyměřily sudičky příliš krátký život. Zemřel v pouhých 56 letech na tenisovém kurtu. ■