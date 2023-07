Retrojízda: Jak to měl Ladislav Frej s manželkami? Které soužití označuje za Čínu a proč mu říkají pornodědek?

Retrojízda s Ladislavem Frejem Super.cz Retrojízda

Charismatický Brňák vystudoval JAMU, i když podle svého táty měl mít pořádné řemeslo a převzít po něm hospodu. Televizním divákům se do povědomí zapsal jako bouřlivák Karel Sova v seriálu Nemocnice na kraji města (1977) nebo náčelník kriminalistů v Malém pitavalu z velkého města (1982).

Herec Ladislav Frej (81), který má na svém kontě desítky filmů a spoustu rolí v seriálech i divadlech, vždy působil jako dokonalý džentlmen s krásným, nezaměnitelným hlasem. Nyní přijal pozvání do našeho pořadu Retrojízda. Povídání, do něhož nám breptala Maryška, papoušek žako, probíhalo u něj doma.

Probrali jsme nejen soužití se čtyřmi manželkami, ale také nám vyprávěl o dětech, Kristýně a Ladislavovi i o vnoučatech. Manželství s herečkou Gabrielou Wilhelmovou (†60), která byla jeho druhou ženou, komentoval: „To nebyla divočina, ale Čína!“ Třetí manželka, herečka Evelyna Steimarová (78), pro změnu trpěla chorobným smyslem pro pořádek.

Nakonec odešla z Ostravy, kde žili, k mamince do Prahy. Pak čekala dceru s textařem Zdeňkem Rytířem, i když byla stále vdaná za Freje. Ten mezitím zahořel láskou k herečce Věře Galatíkové (†69). Čekal s ní dítě. Vzali se, když jejich Kristýna (51) šla do první třídy.

„Prožil jsem jeden dlouholetý vztah, dlouholeté manželství, které skončilo, bohužel, úmrtím Věry. A když jsem se po roce vrátil do všedního života a získal jsem novou partnerku Gábinu Mrkvicovou, s kterou jsme byli dvanáct let, nastala stejná situace,“ naráží herec na to, že obě milované ženy mu vzala rakovina.

Při našem povídání jsme se dostali i k veselejším zážitkům. Rolí v Jedné rodině, kde se jako senior pídil po pornokazetách, si vysloužil označení pornodědek. „Přijdu nakupovat do Globusu a tam babky za pultem v uzeninách: Hele, je tady pornodědek,“ rozčiluje se herec, jak tenhle výstup všem utkvěl.

Svěřil se také s operací bederní páteře, kterou nedávno podstoupil. „Teď mě nebolí nic! Nepotřebuji žádné prášky, chodím. Předtím jsem zanedbával Timoše, mého pejska, protože jsem ušel 50 metrů a musel jsem si sednout, nešlo to dál.“

Těší se ze života a pochvaluje si, že se znovu narodil. „To je nádhernej pocit, když vstanete, nic vás nebolí, jdete, můžete chodit.“

O zajímavých, barvitých osudech rázného herce, který se opět raduje ze života, se více dozvíte v naší Retrojízdě. Tu si můžete pustit na videu anebo ve všech podcastových aplikacích. ■