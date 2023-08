Hanka Kynychová neodhalila jen ňadra v obřím dekoltu: Promluvila o rozdělení dvojčat i těžkém stěhování

Hanka Kynychová promluvila o problémech v rodině. Super.cz

Alexandřino dvojče, Sofie, bylo v té době na táboře s jízdou na koních. A cesty holek se pomalu začínají rozdělovat.

"Myslím, že teď nastane ten zlomový rok, protože holky se možná po těch patnácti letech rozejdou a budou každá studovat na jiné škole a to pro ně bude možná takovým mezníkem, který bude hodně těžký. Začínám na Sašence cítit, že je na Sofince, která je soběstačnější, víc závislá. Ale někdy to u těch dvojčat nastat musí," svěřila Hanka.

V našem videu jsme s Hankou probírali i vážnější témata, jako například to, že se loni s rodinou musela z finančních důvodů přestěhovat. "Myslela jsem si, že to bude všechno jednodušší. My dva s Jindřichem jsme se rozhodli přestěhovat rodinu a děti to musely respektovat. Pak se ke mně začaly dostávat informace ve stylu, že jsem jim vzala jejich domov. Ale teď už jsme ve fázi, kdy už má Filip přítelkyni, takže holky mají pokojíček navíc a asi už to vstřebaly, ale to stěhování nebylo jednoduché," prozradila. ■