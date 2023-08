První synkovy narozeniny a čtvrté výročí svatby: Manželé Gránští se po oslavách ukázali s chlapečkem na veřejnosti

Manželé Gránští se s malým synkem ukázali na veřejnosti. Super.cz

„Bylo to úžasné. Měli jsme krásnou, velikánskou oslavu se všema kamarádama,“ popsala synovy narozeniny Nikola. „Ten jeden rok jsme oslavili velkolepě. Měli jsme firmu, co nám navezla skákací hrady, balonky, nádherný dort od sestry Alice Bendové. Byli tam kolegové s dětma, kamarádi, doplnil ji manžel během rozhovoru pro Super.cz.

Co se týče čtvrtého výročí svatby, na to si manželé Gránští moc nepotrpí. Navíc každý rok je David v tomto čase mimo domov. „To jsme neoslavili. Já jsem byl v Bratislavě, protože každý rok jsem přes naše výročí na Česko Slovensko má talent. Ale Nikče přišla kytička. My si na to moc nepotrpíme, teď si plníme všechno přes toho malého a žijeme tím,“ dodal David Gránský.

Manželé se synkem jsou aktuálně v Barceloně, aby malému ukázali katalánskou metropoli. Mateo totiž přesuny letadlem zvládá dobře a cestování mu nevadí. ■