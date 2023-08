Nezměnila ani doplňky a ve stejném outfitu vyrazila dvakrát: Hvězda ZOO odmítá jedno pozvání na večeři za druhým

Michaela Pecháčková vyrazila na společenskou akci dvakrát ve stejném outfitu. Super.cz

V našem rozhovoru jsme ale neprobírali outfity, ale vrátili jsme se k předchozímu povídání, kdy nám na kameru prozradila, že je stále single a jako velká milovnice jídla by od případných ctitelů neodmítla pozvání na večeři. "Muži už mě zvou, dokonce mezi nimi byli i někteří kuchaři, kteří mě zvali do své restaurace, což je super. Ale zatím jsem nikam nešla, protože jsem měla hodně práce a málo času, ale ty zprávy se četly mile, všem moc děkuji a byla to od nich i odvaha, že napsali, když se neznáme," vysvětlovala.

"Vlastně jsem to řekla spíš ve vtipu. Asi bych muže radši nejdřív poznala, než s ním šla rovnou na jídlo," upřesnila s tím, že psát jí tedy pánové mohou i nadále, kluka si mezitím nenašla. A to ani na zmíněném soustředění Muže roku, kde jsme se sešli. I tam to ale někteří, tedy spíš z řad minulých finalistů, na Míšu s pozváním na jídlo zkoušeli. ■